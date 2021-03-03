Японский миллиардер набирает команду для бесплатного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава набирает команду из восьми человек для совместного полета на Луну в 2023 году.
Заявки от желающих принимают на онлайн-сайте до 14 марта. По словам миллиардера, все участники полетят в космос бесплатно.
Однако кандидаты должны подходить по определенным критериям. В частности, эти люди должны заниматься важной общественной деятельностью и рассказать о ней. До 21 марта с потенциальными участниками свяжутся через электронную почту с подробностями относительно поездки. Итоги отбора будут известны не раньше мая.
Раньше миллиардер планировал пригласить с собой для путешествия в космос художников, однако позже дал согласие, чтобы все желающие могли попробовать поучаствовать в отборе.
В 2020 году миллиардер также хотел полететь в космос с девушкой и даже организовал отбор. Однако вскоре передумал и извинился перед почти 30 тыс. девушек, которые успели отправить заявки.
Юсаку Маэдзава — основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown. Миллиардер станет первым космическим туристом компании SpaceX, основателем которой является Илон Макс — один из самых богатых людей в мире. Маэдзава полетит в космос на ракете многоразового запуска Starship и проведет там около недели.
月旅行の目的やクルー8名募集の応募条件などについて動画で話してます。 #dearMoon
↓本編はこちらhttps://t.co/fuwU4VzzeC pic.twitter.com/BYvXJJvzY6
— 前澤友作┃月旅行に8名ご招待 (@yousuck2020) March 2, 2021
Самый богатый человек в мире
Первое место в рейтинге самого богатого человека в мире возглавляет основатель Amazon Джефф Безос. В 2021 году Безос уже трижды успел отобрать это звание у Илона Маска, основателя компании SpaceX, которая специализируется в области строительства космического транспорта. Таким образом Илон Маск сейчас занимает второе место в этом рейтинге.
Третье место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, который крепко стоит на этой позиции уже долгое время. На четвертом месте — руководитель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Пятое место получил основатель Facebook Марк Цукерберг.