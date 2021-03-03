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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Японский миллиардер набирает команду для бесплатного полета на Луну

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава набирает команду из восьми человек для совместного полета на Луну в 2023 году.

Космос

Заявки от желающих принимают на онлайн-сайте до 14 марта. По словам миллиардера, все участники полетят в космос бесплатно.

Однако кандидаты должны подходить по определенным критериям. В частности, эти люди должны заниматься важной общественной деятельностью и рассказать о ней. До 21 марта с потенциальными участниками свяжутся через электронную почту с подробностями относительно поездки. Итоги отбора будут известны не раньше мая.

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Раньше миллиардер планировал пригласить с собой для путешествия в космос художников, однако позже дал согласие, чтобы все желающие могли попробовать поучаствовать в отборе.

В 2020 году миллиардер также хотел полететь в космос с девушкой и даже организовал отбор. Однако вскоре передумал и извинился перед почти 30 тыс. девушек, которые успели отправить заявки.

Юсаку Маэдзава — основатель крупнейшего в Японии онлайн-магазина одежды Zozotown. Миллиардер станет первым космическим туристом компании SpaceX, основателем которой является Илон Макс — один из самых богатых людей в мире. Маэдзава полетит в космос на ракете многоразового запуска Starship и проведет там около недели.

Самый богатый человек в мире

Первое место в рейтинге самого богатого человека в мире возглавляет основатель Amazon Джефф Безос. В 2021 году Безос уже трижды успел отобрать это звание у Илона Маска, основателя компании SpaceX, которая специализируется в области строительства космического транспорта. Таким образом Илон Маск сейчас занимает второе место в этом рейтинге.

Третье место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс, который крепко стоит на этой позиции уже долгое время. На четвертом месте — руководитель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Пятое место получил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Фото: Depositphotos

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