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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День ангела Богдана – лучшие поздравления в открытках

День ангела Богдана 2021 отмечают не менее 11 раз в год, в частности 4 марта.

Чоловік в окулярах

Имя Богдан имеет славянское происхождение и означает Богом данный. Именно человек с таким именем наделен невероятной силой, мужеством и чрезвычайной красотой.

Богдан – честолюбив, спокойный и уверенный в себе. Этот мужчина знает все о хорошем чувстве юмора и имеет высокий уровень интеллекта.

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Именно Богдан всегда достигает непредсказуемых высот в карьере и пользуется бешеной популярностью у девушек, ведь это еще и очень красивый мужчина.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ​​ангела Богдана в открытках.

Поздравления с Днем ангела Богдана

День ангела Богдана 2021: поздравления в открытках

День ангела Богдана 2021: поздравления в открытках

День ангела Богдана 2021: поздравления в открытках

День ангела Богдана 2021: поздравления в открытках

День ангела Богдана 2021: поздравления в открытках

Церковный календарь на март 2021 года

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021 года.

Фото: Dreamstime

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