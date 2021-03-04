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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Несмотря на взрыв после приземления: SpaceX успешно запустила корабль Starship

Американская космическая компания SpaceX запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Несмотря на взрыв после приземления: SpaceX успешно запустила корабль Starship

Компания планировала запустить Starship SN10 на высоту примерно 10 километров. Накануне старта SN10 основатель компании Илон Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Однако вскоре после приземления прототип взорвался.


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Запуск Starship пришлось переносить дважды — из-за необходимости проведения технических работ.

Накануне компания SpaceX официально сообщила о причинах аварии первой ступени ракеты Falcon 9, которая 16 февраля не смогла совершить посадку после запуска и упала в океан.

Проблемы связали со сработанностью первой ступени ракеты, поскольку это был ее шестой запуск.

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