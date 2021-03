Американская космическая компания SpaceX запустила десятый прототип межпланетного многократного корабля Starship.

Компания планировала запустить Starship SN10 на высоту примерно 10 километров. Накануне старта SN10 основатель компании Илон Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Однако вскоре после приземления прототип взорвался.

An amazing shot of Starship SN10’s post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday’s test flight.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021