PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Секс на первом свидании допустим для 5% украинцев, инициатива за мужчинами — опрос

В течение последних пяти лет среди украинцев до сих пор наблюдается стереотип, что мужчина активен, а женщина пассивна. Будто только мужчины выступают инициаторами в сексе и на первом свидании, а женщины вовсе не проявляют себя.

чоловік і жінка

Какие гендерные стереотипы до сих пор царят в украинском обществе читайте на Фактах ICTV.

Если существенной разницы во взглядах между мужчинами и женщинами по вопросу приглашения на свидание не наблюдается, то по оплате в ресторане и развитии сексуальных отношений инициативу на себя берут мужчины, свидетельствуют результаты опроса Рейтинга.

Так, 56% украинцев считают, что приглашать на свидание должен мужчина, 43% полагают, что зависит от обстоятельств.

В то же время 79% опрошенных считают, что мужчина должен платить за поход в ресторан на первом свидании, 18% предполагают, что может быть совместная оплата.

Секс после первого свидания допускают 5%. А 44% сообщили, что зависит от обстоятельств, для 50% — это недопустимо.

Инициативу в сексуальных отношениях украинцы чаще разделяли между двумя полами (49%). Однако 40% отметили, что чаще секс инициирует мужчина, только 6% — женщина.

Также 56% украинцев считают, что неравенство между женщинами и мужчинами в стране является редким явлением. В то же время 35% убеждены, что они распространены.

Читайте
Мужчины не плачут? Психолог рассказал, как гендерные стереотипы отравляют жизнь

Исследования группа Рейтинг проводила 27-28 февраля среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,5%.

Сексизм в Украине вне закона

В Украине проявление сексизма могут приравнять к хулиганству.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором говорится, что сексизм — это любые действия, жест, визуальное проявление, произнесенные или написанные слова, в основе которых лежит идея о том, что человек или группа людей хуже через свой пол.

Подробнее о сексизме в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка