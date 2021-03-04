Погода на выходные в Украине (6 и 7 марта 2021)

В первые мартовские выходные в Украине будет наблюдаться медленное повышение дневной температуры до +5. Однако уже ночью придет резкое похолодает и температура упадет до -6.

В общем синоптики утверждают, что начало весны будет морозным. В Украину уже вроде пришла весна, но похолодание не будет отступать определенный период. Далее пойдут дожди с мокрым снегом, и только ближе к апрелю запахнет весной по-настоящему.

В субботу и воскресенье в стране целый день будет без осадков. А днем ​​ожидается солнечная погода во всех областях Украины в течение дня.

6 марта днем ​​на юге Украины температура будет до +5, на востоке, в центре и на западе до +4. В Киеве день будет солнечным и спокойным, температура — от 0 до +2.

Ночью похолодает, однако будет без осадков. На юге ночью температура до -2, на востоке до -3, в центре и на севере до -6, на западе до -5. В Киеве ночью будет температура от -4 до -6.

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7 марта днем ​​на территории Украины будет также солнечно и без осадков. На юге температура будет доходить до +6, на востоке до +4, в центре до +4, на севере до +4, на западе до +5. В Киеве днем ​​температура будет колебаться от +3 до +5.

Ночью температура упадет до -6 почти во всех областях. Так, на юге ночью температура до -4, на востоке до -6, в центре до -6, на севере до -4, на западе до -7. В Киеве ночью на украинцев ожидает температура от -4 до -6.

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

В частности, средняя месячная температура первого месяца весны будет колебаться в пределах 0 +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.