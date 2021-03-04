Международный женский день 8 марта подарит украинцам дополнительный выходной день.
В 2021 году граждане страны будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.
6 и 7 марта — это суббота и воскресенье. Они в Украине традиционно являются выходными днями.
Добавится к ним и понедельник, 8 марта. Вернутся к работе украинцы 9 марта.
В течение второй недели марта им придется работать только четыре дня.
Праздники в марте
Сразу после Международного женского дня в Украине начинается Масленица. В этом году православные христиане будут отмечать ее с 8 до 14 числа.
А уже 15 марта начинается Великий пост, который продлится до Пасхи 2 мая. Он является самым строгим по ограничениям.
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