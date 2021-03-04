Компания Xiaomi провела презентацию серии смартфонов Redmi Note 10, в нее вошли четыре гаджета, которые уже успели произвести фурор. Факты ICTV расскажут все о новинках, их характеристиках и цене.

Первый гаджет Redmi Note 10 Pro называется Explorer, то есть исследователь.

Главная изюминка Redmi Note 10 Pro — супер камера, которая имеет сверхвысокою разрешение и является первой 108-мегапиксельной камерой среди бюджетных смартфонов.

Дата старта продаж в Украине пока не известна, но цены на новинку стартуют от $ 279.

Технические характеристики Redmi Note 10 Pro:

Диагональ экрана — 6,67 дюйма;

Фронтальная камера: 16 Мп;

Основные камеры: 108 Мп широкоугольная камера, 8 Мп сверх широкоугольная камера, 5 Мп телекамера, 2 Мп датчик глубины;

Аккумулятор — 5 020 мА;

Поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт;

Память представлена ​​в трех вариантах: 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ;

Вес: 193 г.

Следующие два гаджета Redmi Note 10S и Redmi Note 10 не сильно отличаются друг от друга, и являются хорошими смартфонами среднего уровня.

Разница заключается в качестве изображения, объеме памяти и процессоре (в Redmi Note 10S он мощнее).

На Redmi Note 10S стартует от $ 229, а на Redmi Note 10 от $ 199.

Технические характеристики Redmi Note 10S:

Диагональ экрана — 6,43 дюйма;

Фронтальная камера: 13 Мп;

Основные камеры: 64 Мп широкоугольная камера, 8 Мп сверх широкоугольная, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глубины;

Аккумулятор — 5 000 мА;

Память представлена ​​в трех вариантах: 6 ГБ+64 ГБ, 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ;

Вес: 178,8 г.

Технические характеристики Redmi Note 10:

Диагональ экрана — 6,43 дюйма;

Фронтальная камера: 13 Мп;

Основные камеры: 48 Мп широкоугольная камера, 8 Мп сверх широкоугольная, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глубины;

Аккумулятор — 5 000 мА;

Память представлена ​​в двух вариантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ;

Вес: 178,8 г.

Последний телефон из этой линейки — Redmi Note 10 5G идеально подходит для геймеров, благодаря высокому разрешению экрана, возможности быстро подстраиваться и реагировать каждое прикосновение.

Цена Redmi Note 10 5G стартует от $ 199.

Технические характеристики Redmi Note 10 5G:

Диагональ экрана — 6,5 дюйма;

Фронтальная камера: 8 Мп;

Основные камеры: 48 Мп широкоугольная камера, 2 Мп макро-камера, 2 Мп датчик глубины;

Аккумулятор — 5 000 мА;

Память представлена ​​в двух вариантах: 4 ГБ+64 ГБ, 4 ГБ+128 ГБ;

Вес: 190 г.

Если вы решили изменить свой смартфон, Факты ICTV собрали 10 лучших телефонов 2021 до 10 тыс. грн.

Источник: blog.mi

Фото: blog.mi