5 марта 2021 в Украине отмечают несколько праздничных дат и именин. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 5 марта 2021 года.

5 марта — какой сегодня праздник

5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.

Именины 5 марта

Именины — Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.

Приметы на 5 марта

Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.

Снег прошел на 5 марта — год будет бедным и неурожайным.

Снег с дождем — ждите бурного разлива рек и даже оттепель.

Что нельзя делать 5 марта

Ничего нового 5 марта начинать не стоит — это предвещает неудачу.

Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.

Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2021 год.