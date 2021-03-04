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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник 5 марта

5 марта 2021 в Украине отмечают несколько праздничных дат и именин. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 5 марта 2021 года.

Какой праздник 5 марта

5 марта — какой сегодня праздник

5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.

Именины 5 марта

Именины — Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.

Приметы на 5 марта

  • Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.
  • Снег прошел на 5 марта — год будет бедным и неурожайным.
  • Снег с дождем — ждите бурного разлива рек и даже оттепель.
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Что нельзя делать 5 марта

  • Ничего нового 5 марта начинать не стоит — это предвещает неудачу.
  • Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.
  • Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2021 год.

Фото: Pexels

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