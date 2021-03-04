5 марта 2021 в Украине отмечают несколько праздничных дат и именин. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 5 марта 2021 года.
5 марта — какой сегодня праздник
5 марта в Украине и во всем православном мире отмечают день епископа Льва Катанского.
Именины 5 марта
Именины — Корнилий, Лев, Ярослав, Агафон, Сидор, Корней, Виссарион, Исидор, Розалия, Виктор.
Приметы на 5 марта
- Если выбросить всю старую обувь, в доме будет благополучие.
- Снег прошел на 5 марта — год будет бедным и неурожайным.
- Снег с дождем — ждите бурного разлива рек и даже оттепель.
Что нельзя делать 5 марта
- Ничего нового 5 марта начинать не стоит — это предвещает неудачу.
- Также нельзя давать обещения, потому скорее всего, вы их выполните.
- Сегодня не стоит плохо думать о родных и близких, чтобы не навлечь проблемы.
Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2021 год.