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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День ангела Ольги — поздравления в картинках

Женщины с именем Ольга празднуют День ангела 6 марта.

День ангела Ольги — поздравления в картинках

Также Ольги празднуют именины 10 февраля, 14 марта, 17 и 24 июля и 23 ноября.

Княгиню Ольгу — известную владелицу этого имени — православная церковь причислила к лику святых.

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Календарь праздников на март 2021

Имя Ольга означает “святая” и имеет скандинавское происхождение от имени Хельга.

Факты ICTV публикуют поздравительные картинки с Днем ангела Ольги.

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

День ангела Ольги: поздравления в картинках

Календарь церковных праздников на март

В календаре церковных праздников на март 2021 насчитывается 31 памятная дата.

С 8 по 14 марта православные христиане отмечают Масленицу, а уже с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

В частности, Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.

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