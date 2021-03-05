5 березня – День ангела Ольги. По одной из версий, имя имеет скандинавские корни и переводится как святая, по другой – славянские и означает чудотворица.

Это красивое имя распространено в Украине. Его обладательницы очень активны, всегда достигают поставленных целей.

Однако иногда они могут быть замкнутыми, из-за чего требуют особого внимания со стороны окружающих.

Лучшие поздравления с именинами Ольги в прозе и открытках смотрите на Фактах ICTV.

Поздравления с днем ангела Ольги в прозе

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Оля, поздравляю тебя с именинами! В этот день хочу пожелать тебе здоровья и благоденствия. Пусть Господь хранит тебя, направляет на твой путь лишь добрых людей с чистыми помыслами.

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С Днем ангела, Ольга! Будь по жизни полна отваги, уверенности, силы, благоразумия, стремления к успеху и вдохновения. Пусть Бог тебя бережет!

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Оля, ты свет нашей жизни. В твои именины мы тебе желаем лишь удачи и сил вытерпеть все, что пошлет тебе судьба. Оставайся таким же добрым и позитивным человеком.

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Поздравления с днем ангела Ольги в открытках

Через несколько дней в мире будут отмечать Международный женский день – одно из самых светлых и ярких праздников для каждой женщины.

Факты ICTV подготовили красивые и трогательные стихи для мамы на 8 марта, чтобы ваши поздравления для родных были особенными.