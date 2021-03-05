5 марта — день ангела Сергея. Обладатели этого мужского имени празднуют именины 63 раза в году.
По одной из версий, это имя имеет римские корни и означает знатный, человек высокого происхождения. По другой, оно из латинского переводится как слуга Бога.
Сергеи обычно очень активны, легко находят общий язык с окружающими. Однако они очень впечатлительны, что может быть минусом, поскольку все близко воспринимают к сердцу.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с днем ангела Сергея.
СМС с днем ангела Сергея
***
Тебя зовут Сергеем не напрасно,
Ты уважаем, грозен и велик.
Пускай, Сережа, сказочное счастье
В твой День рожденье душу веселит.
Тебе желаю радости, здоровья.
Пусть жизнь твою судьба убережет.
Желаю встреч удачных, свежих, новых,
Пусть в жизни ждет признание, почет.
***
Бываешь ты характером всех строже,
Бываешь, в тот же час, и очень мил!
Но все же в мире лучше нет Сережи,
Сердца многих людей ты покорил!
Пусть все мечты сбываются, Сергей,
Улыбчив будь всегда и всем открытый!
Счастливой станет жизнь пусть поскорей,
Притягивай удачу, как магнитом!
***
Ты привык проблем искать решения,
На других не сваливать дела.
Скажем мы без преувеличения,
Что душа твоя ко всем добра.
И в день ангела святой молитвой
Обратимся к небесам скорей.
Будут пусть, Сергей, тебе открыты
Все дороги и сердца людей.
***
Есть в имени Сергей покой и сила,
Достоинство — и это не отнять.
Оно и благозвучно, и красиво.
В день имени хочу вот что сказать.
Оригинальной я, Сергей, не буду,
Тебе всех благ сегодня пожелав.
Храни, прошу, как в детстве, веру в чудо,
Заветное желанье загадав.
Праздники в марте 2021
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