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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Цветы на 8 марта: топ-5 советов по уходу за букетами и вазонами

Как ухаживать за подаренными на 8 Марта цветами, Фактам ICTV рассказала представитель оптовой цветочной компании Камелия Дарья.

квіти, привітання, день ангела

Для того, чтобы букет долго радовал глаз, нужно ежедневно менять воду.

Розы обрезают раз в три дня. Для этого на нижней части стебля делают надрезы, длиной 3-4 см.

Тюльпаны же нуждаются в ежедневной обрезке. Стебель нужно сокращать на сантиметр. Благодаря таким манипуляциям тюльпан сможет тянуть воду и долго оставаться свежим.

Обрывать листья цветов нельзя, потому что это только навредит.

– Та часть цветка, которую срезали, и так имеет травму. Важно сохранять ствол целостным до самого цветка, – рекомендует Дарья.

Цветы в горшках очень любят прохладную температуру, своевременный полив и хорошее освещение.

Цветы стоит хорошо поливать раз в неделю. Воду лучше наливать в поддон горшка.

Как выбрать букет на 8 Марта

Если вы уже определились с подарками на 8 Марта для своих дорогих женщин, то теперь осталось выбрать красивый букет.

Факты ICTV собрали советы, как выбрать букет на 8 Марта для мамы, бабушки, жены, девушки или коллеги.

Фото: Pexels

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