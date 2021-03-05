Введение локдауна в Украине, побочные реакции от Covid-вакцины и чрезвычайное положение из-коронавируса в Японии. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 5 марта.

Показатели заболеваемости Covid-19 в Украине растут ежедневно, а пик эпидемии ожидается в конце апреля, сообщили в Минздраве. Также в Министерстве утверждают, что страна уже вступила в третью самую сложную волну распространения коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения заявил, что прививки педагогов от Covid-19 запланировано на сентябрь-октябрь, однако МЗ сделает это до начала следующего учебного года.

Также он заверил, что российскую вакцину от коронавируса Спутник V не будут регистрировать в Украине ни при каких обстоятельствах. Граждан будут прививать только безопасными вакцинами с доказанной эффективностью.

Еще Степанов добавил, что на 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в стране зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, почти все они имели легкую форму — это 1,2%. Среди побочных реакций — покраснение кожи, повышение температуры и индивидуальные особенности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что локдаун в стране снова могут ввести, если большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.

Сейчас 56% украинцев не имеют возражений относительно введения жесткого локдауна, если заболеваемость коронавирусом будет и дальше увеличиваться. Однако почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы Рейтинг.

А пока в Украине обновили зоны адаптивного карантина. В частности, в красную карантинную зону попали Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. В оранжевую зону — Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области. Киев и остальные области оказались в желтой.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что для проведения вакцинации сывороткой от AstraZeneca есть ряд противопоказаний. В частности, повышенная чувствительность к веществу вакцины, которая указана в инструкции к препарату, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови, а также ослабленный иммунитет.

Одновременно, с целью популяризации вакцинации против Covid-19, прививки от коронавируса в прямом эфире сделали известные украинцы. Среди звезд вакцинировались телеведущий Александр Педан, певица Руслана Лыжичко, спортсмен Сергей Конюшок и ведущая Наталья Мосейчук.

А вот украинские медики запустили флешмоб в поддержку вакцинации населения. К нему присоединился министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, врачи создали специальный хэштег #яликарявакцинуюсь в социальных сетях. Используя его, они будут рассказывать собственные истории, как и почему они сделали прививки.

В свою очередь в ВОЗ уверяют, что пандемия коронавируса закончится до начала 2022 года, однако это не значит, что и вирус исчезнет.

В Германии доля заражений британским штаммом коронавируса составляет более 40% от общего количества новых случаев. Медики считают, что этот штамм является более заразным, чем другие.

В то же время Япония продлила на две недели чрезвычайное положение для Токио и трех соседних префектур ради борьбы с коронавирусом. Теперь ограничения будут действовать до 21 марта.

В Италии всем людям, которые уже переболели коронавирусом, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что так хотят сэкономить дефицитные дозы препарата.

Также Франция и Испания решили не давать вторую дозу вакцины от Covid-19 определенным категориям людей.

Вакцинация в Украине

По состоянию на 5 марта в Украине прививки от Covid-19 сделали 2 913 человекам. Общее количество провакцинированных составляет 12 481 человек.

Самое большое количество прививок сделано в Донецкой области — 280, наименьшее в Черновицкой — 17.

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