8 марта — это день борьбы за права женщин и акцентировать стоит внимание именно на этом, а не на том, будет ли эта дата выходным, напоминает украинский Институт национальной памяти.

УИНП отметил, что СССР и большевики не имели никакого отношения к внедрению этого праздника, он стал считаться советским уже позже.

— Традиция празднования отдельной даты, которая акцентировала внимание на отсутствии равенства между мужчинами и женщинами (прежде всего в вопросах избирательных и трудовых прав), появляется в начале XX века в США по инициативе местных феминисток и социалисток, — говорится в материале УИНП.

УИНП напоминает, что 8 марта — не праздник цветов и нежности, а хорошая возможность подумать, почему и где украинским женщинам приходится отстаивать свои права и насколько реальность отличается от задекларированных норм.

Марки в стиле ню

Укрпочта к международному женскому дню выпустит марки с картинами известных украинских художников, на которых изображена обнаженная женская натура.

По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, речь идет о работах Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина.

Источник: УИНП