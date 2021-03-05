8 марта — это день борьбы за права женщин и акцентировать стоит внимание именно на этом, а не на том, будет ли эта дата выходным, напоминает украинский Институт национальной памяти.
УИНП отметил, что СССР и большевики не имели никакого отношения к внедрению этого праздника, он стал считаться советским уже позже.
— Традиция празднования отдельной даты, которая акцентировала внимание на отсутствии равенства между мужчинами и женщинами (прежде всего в вопросах избирательных и трудовых прав), появляется в начале XX века в США по инициативе местных феминисток и социалисток, — говорится в материале УИНП.
УИНП напоминает, что 8 марта — не праздник цветов и нежности, а хорошая возможность подумать, почему и где украинским женщинам приходится отстаивать свои права и насколько реальность отличается от задекларированных норм.
Марки в стиле ню
Укрпочта к международному женскому дню выпустит марки с картинами известных украинских художников, на которых изображена обнаженная женская натура.
По словам гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского, речь идет о работах Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина.
Источник: УИНП