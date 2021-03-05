Сколько стоят цветы в преддверии 8 Марта, Фактам ICTV рассказали украинские цветоводы.

По словам представителя оптовой цветочной компании Камелия Дарьи, к праздникам цены на цветы повысились приблизительно на 20%.

Несмотря на кризис в стране, говорит она, спрос на цветы к праздникам возрастает примерно в пять раз.

Для своих женщин мужчины чаще всего покупают большие срезанные букеты. Коллег поздравляют цветами в горшках или корзинках.

– Наиболее популярными остаются розы и тюльпаны. К праздникам мы выращиваем более 2 млн тюльпанов разных сортов и цветов. Завозим также цветы и из-за рубежа, – говорит Дарья.

Чтобы порадовать покупателей, цветоводы ежегодно выращивают новые сорта растений. Так, в продаже можно найти, например, розы с разноцветными лепестками, а также тюльпаны, которые меняют цвет.

Вместе с тем украинцы все чаще стали выбирать для поздравлений гвоздики, пионы и гортензии.

Однако срезанным цветам не уступают цветы в горшках.

– Процесс покупки цветов в горшке напоминает то, как люди выбирают себе домашних любимцев. Здесь безоговорочным лидером являются орхидеи, потому что они очень неприхотливы, – говорит директор цветочного магазина Юлия.

Ориентировочная стоимость цветов накануне 8 Марта:

тюльпан (Украина) – 30 грн;

тюльпан (Голландия) – 50-60 грн;

роза (Эквадор) – 60 грн;

орхидея с одним цветоносом – от 300 грн;

орхидея с двумя цветоносами – от 350 грн;

королева орхидей Ванда – от 2 до 3 тыс. грн (в зависимости от высоты);

фикус – от 400 грн до 15 тыс. грн (в зависимости от размера, высоты растения);

лимон – от 2 тыс. грн.

Штраф за первоцветы

Экоинспекторы вместе с правоохранителями начали рейды для сохранения цветов из Красной книги Украины – подснежника обычного, шафрана Гейфеля (крокуса), белоцвета весеннего.

Людям, которые незаконно реализуют или собирают краснокнижные цветы, грозит штраф до 3 655 грн и конфискация растений.

Кроме того, нарушители должны возместить причиненный окружающей среде ущерб, который определят инспекторы. Подробнее о сумме штрафов за первоцветы читайте в материале Фактов ICTV.