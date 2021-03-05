В марте 2021 года украинцы будут встречать сразу несколько праздничных дат, однако дополнительный выходной будет только за одну из них.

В первом месяце весны будет 22 рабочих и девять выходных дней. Среди них четыре субботы и четыре воскресенья.

Дополнительный девятый выходной будет в понедельник 8 марта в честь Международного женского дня. Праздник официально утвержден как нерабочий день Кабинетом министров Украины. В целом выходные дни будут 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 марта.

В первый месяц весны также будет Масленица и Великий пост. Однако дополнительных выходных за эти праздничные даты не предусматривают. А в ночь с 27 на 28 марта переводят часы на летнее время.

Государственные праздники 2021

Календарь праздников на 2021 год насчитывает более десятка официальных праздничных дат. Всего в 2021 году украинцы буду работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115 дней.

Среди важных дат будут христианские праздники Рождество Христово, Пасха, Троица и католическое Рождество Христово.

Также в Украине будут нерабочие дни в честь нескольких праздников, среди которых День труда, День Конституции, День независимости и День защитника Украины.