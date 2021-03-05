Как полностью удалить аккаунт Google — ИНСТРУКЦИЯ

О Google сейчас знают наверняка все. Этот цифровой гигант позволяет нам не только искать информацию в интернете и пользоваться электронной почтой, но и создавать разного рода документы, презентации, проводить онлайн-конференции и управлять бизнесом.

Но в жизни может наступить момент, когда придется удалить оттуда учетную запись. Однако как это сделать? Факты ICTV расскажут тебе пошаговую инструкцию, как навсегда удалить аккаунт Google.