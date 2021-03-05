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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Утверждение гимна Украины: какой праздник 6 марта

6 марта украинцы будут праздновать ряд дат. Что отмечают в этот день и у кого именины, читайте на Фактах ICTV.

Яке сьогодні свято

6 марта — какой сегодня праздник

На этот день в Украине выпадает годовщина принятия государственного гимна.

Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, в который пытаются рассказывать людям больше об этом заболевании.

Верующие 6 марта чтят память преподобного Афанасия исповедника. В “совершенном возрасте” он принял монашеский постриг, после чего до конца жизни исповедовал православие.

Именины 6 марта

День ангела сегодня празднуют Тимофей, Юрий, Остап, Захар, Иван, Фома, Егор, Евстафий, Георгий.

Приметы на 6 марта

  • если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой;
  • сны в ночь на 6 марта считаются вещими;
  • если купить себе в этот день новую обувь, то оно долго прослужит.
Читайте
Календарь праздников на март 2021

Что нельзя делать 6 марта

  • оставлять дела незавершенными;
  • много пить, ведь это может привести к плохим последствиям.

Календарь праздников на март

После 8 марта украинцы будут праздновать Масленицу.

Затем начнется Великий пост.

Подробный календарь церковных праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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