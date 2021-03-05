6 марта украинцы будут праздновать ряд дат. Что отмечают в этот день и у кого именины, читайте на Фактах ICTV.
6 марта — какой сегодня праздник
На этот день в Украине выпадает годовщина принятия государственного гимна.
Также сегодня отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, в который пытаются рассказывать людям больше об этом заболевании.
Верующие 6 марта чтят память преподобного Афанасия исповедника. В “совершенном возрасте” он принял монашеский постриг, после чего до конца жизни исповедовал православие.
Именины 6 марта
День ангела сегодня празднуют Тимофей, Юрий, Остап, Захар, Иван, Фома, Егор, Евстафий, Георгий.
Приметы на 6 марта
- если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой;
- сны в ночь на 6 марта считаются вещими;
- если купить себе в этот день новую обувь, то оно долго прослужит.
Что нельзя делать 6 марта
- оставлять дела незавершенными;
- много пить, ведь это может привести к плохим последствиям.
Календарь праздников на март
После 8 марта украинцы будут праздновать Масленицу.
Затем начнется Великий пост.
Подробный календарь церковных праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.