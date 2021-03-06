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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Ветер и мокрый снег с дождем: погода в Украине 6 марта (КАРТА)

6 марта в Украине весь день будет небольшая облачность и ветер. Ночью ожидается мокрый снег с дождем.

Ветер и мокрый снег с дождем: погода в Украине 6 марта (КАРТА)

По этой причине синоптики советуют украинцам беречь свое здоровье и надевать шапку, чтобы продуло уши.

6 марта днем на юге будет температура до +5, на востоке до +3, в центре до +3, на севере до +4, на западе до +5. В Киеве также будет ветрено, температура продержится от +1 до +3.

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Ночью на территории Украины появятся снег и мокрый снег с дождем, однако на западе ночью не ожидается осадков. На юге ночью будет температура до +3, на востоке до +2, в центре до -5, на севере до -6, на западе до -6.

В Киеве ночью не будет существенных осадков, температура будет держаться от -3 до -5.

Погода на 6 марта 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Весна в Украине

Сурок-предсказатель Тимка III спрогнозировал, когда будет весенняя погода в Украине в 2021 году. Согласно международной примете, ежегодно будят сурка зимой, 2 февраля, чтобы можно было предсказать весеннюю погоду в стране по поведению зверя.

Тимка III предсказал, что на территории Украины будет ранняя весна. Примерно в середине марта уже будет самая настоящая весна и теплая погода.

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