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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Впервые после посадки: ровер NASA прокатился на поверхности Марса

Марсоход Perseverance аэрокосмического агентства США NASA впервые после посадки прокатился на поверхности Марса, однако поездка была недолгой.

Ретроградный Марс

Марсоход отправился на Красную планету с определенной миссией — исследовать площадь Марса и собрать возможные доказательства существования древней жизни на планете.

Образцы жизни доставят на Землю для дальнейшего исследования и изучения. Для этого марсоходу нужно преодолеть около 15 км, однако на это уйдет примерно два года.

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Согласно плану исследователей, ровер Perseverance доберется до нескольких скальных образований в кратере Езеро, которые предположительно могут сохранять информацию о древней жизни.

Но прежде всего марсоход Perseverance должен провести эксперимент — проверить на Красной планете работоспособность небольшого вертолета, привезенного с Земли.

Марсоход NASA Perseverance

Ровер Perseverance приземлился на Марс 18 февраля в прямом эфире. Марсоходу американского аэрокосмического агентства NASA понадобилось семь минут для посадки — за это время космический корабль вошел в атмосферу и приземлился на Красную планету.

Ровер во время своего пребывания на Марсе должен изучить геологию Красной планеты и историю ее эволюции, а также найти следы возможной древней жизни.

Фото: Unsplash

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