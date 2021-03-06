6 марта по церковному календарю — Вселенская родительская суббота. Это поминальный день, в который принято вспоминать всех близких и родственников, которые уже умерли, особенно родителей.
Родительская суббота 2021: традиции поминальной субботы
Родительскую субботу отмечают ежегодно за неделю до Великого поста. Ее еще называют Малая Масленица или Вселенская мясопустная родительская суббота.
— Родительской же она называется потому, что церковь призывает каждого из нас молиться за своих усопших родных и предков, всех, кто ушел из этой земной жизни к усопшим прародителям, — так объясняют название праздника в Православной церкви Украины.
В этот день у православных христиан принято ходить в церковь и помолиться за души тех, кто умер.
На листочке надо написать церковные имена тех, кого уже нет с вами. Священники будут осуществлять панихиду и зачитают имена за богослужением.
Кроме того, на Родительскую субботу принято нести в храм постную пищу и вино. В этот день церковь призывает верующих быть особенно милосердными и помогать людям, которые в этом нуждаются.
Церковные праздники в марте 2021
Первый месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в марте отмечают начало Масленицы, Прощеное воскресенье, начало Великого поста и другие.
Смотрите подробный церковный календарь праздников на март в материале Фактов ICTV.