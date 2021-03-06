7 марта – День памяти святого Маврикия и 70 мучеников Апамейских. Он был военачальником в городе Апамее во времена императора-язычника Максимиана и распространял среди солдат христианское вероучение.

Когда император узнал об этом, потребовал, чтобы Маврикий, его сын и 70 воинов отреклись от Христа. Но они стояли на своем, и Максимиан приказал на глазах военачальника казнить его родного сына, а самого Маврикия и воинов привязали к деревьям и обмазали медом. Их до смерти искусали осы и пчелы.

В народе День Маврикия ассоциировали с прилетом птиц – ласточек и скворцов. Считалось, что первая ласточка на своих крыльях приносит весну.

В мире на 7 марта приходится День дудла (Doodle – своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий).

Именины сегодня празднуют Леонид, Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Галактион, Иван, Иосиф, Михаил, Петр, Федор, Варвара и Ирина.

Приметы на 7 марта

Туман и холодно на Маврикия – лето будет дождливое.

Снег и метель – впереди холодные дни.

Облака высоко – к дождю или снегу.

Если птицы прилетели до Маврикия, весна будет ранней.

Запел жаворонок – весна совсем близко.

Грачи вьют гнезда – к теплой весне.

Если женщина увидела первую ласточку, ей надо умыться молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.

Кто первым в семье увидит прилет грачей, будет счастливым.

Посадить капусту в этот день – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 7 марта

Если в этот день полнолуние, нельзя посыпать огороды навозом – сорняков будет много.

Если 7 марта разорить гнездо ласточки, лицо пятнами покроется.

Уже со следующей недели в Украине начнут праздновать Масленицу. Это переходное праздник, украинцы ежегодно отмечают накануне Великого поста. Дата празднования изменяется в зависимости от Пасхи.

Когда в Украине Масленица 2021 и как ее отмечают, читайте в материале Фактов ICTV.