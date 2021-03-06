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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник сегодня, 7 марта

7 марта – День памяти святого Маврикия и 70 мучеников Апамейских. Он был военачальником в городе Апамее во времена императора-язычника Максимиана и распространял среди солдат христианское вероучение.

Календар

Когда император узнал об этом, потребовал, чтобы Маврикий, его сын и 70 воинов отреклись от Христа. Но они стояли на своем, и Максимиан приказал на глазах военачальника казнить его родного сына, а самого Маврикия и воинов привязали к деревьям и обмазали медом. Их до смерти искусали осы и пчелы.

В народе День Маврикия ассоциировали с прилетом птиц – ласточек и скворцов. Считалось, что первая ласточка на своих крыльях приносит весну.

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В мире на 7 марта приходится День дудла (Doodle – своеобразные рисунки по случаю знаменательных событий).

Именины сегодня празднуют Леонид, Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Галактион, Иван, Иосиф, Михаил, Петр, Федор, Варвара и Ирина.

Приметы на 7 марта

  • Туман и холодно на Маврикия – лето будет дождливое.
  • Снег и метель – впереди холодные дни.
  • Облака высоко – к дождю или снегу.
  • Если птицы прилетели до Маврикия, весна будет ранней.
  • Запел жаворонок – весна совсем близко.
  • Грачи вьют гнезда – к теплой весне.
  • Если женщина увидела первую ласточку, ей надо умыться молоком, чтобы сохранить молодость и красоту.
  • Кто первым в семье увидит прилет грачей, будет счастливым.
  • Посадить капусту в этот день – к богатому урожаю.

Что нельзя делать 7 марта

  • Если в этот день полнолуние, нельзя посыпать огороды навозом – сорняков будет много.
  • Если 7 марта разорить гнездо ласточки, лицо пятнами покроется.

Уже со следующей недели в Украине начнут праздновать Масленицу. Это переходное праздник, украинцы ежегодно отмечают накануне Великого поста. Дата празднования изменяется в зависимости от Пасхи.

Когда в Украине Масленица 2021 и как ее отмечают, читайте в материале Фактов ICTV.

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