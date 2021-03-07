День ангела Ирины празднуют несколько раз в год. Одним из таких является 7 марта. Имя имеет древнегреческое происхождение.

Оно произошло от имени богини Эйрены, которая отвечала за мир и спокойствие. Поэтому издавна считалось, что все Ирины имеют сильную энергетику. Они уверены в себе, всегда хотят быть независимыми, решительными, но одновременно жизнерадостными.

Заступницей обладательниц этого имени является святая Ирина Македонская.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Факты ICTV подготовили поздравления с днем ​​ангела Ирины в картинках и СМС, чтобы вы могли сказать в этот день несколько приятных слов своим знакомым или родным девушкам.

Ирина означает мир, покой.

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

***

Желаем счастья, синьорина.

Энтузиазма Вам, Ирина,

Здоровья, радости, веселья,

Тепла, комфорта, настроения!

***

Иришка, тебя от души поздравляем

И женского счастья, здоровья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

***

Ирина, поздравленья принимай!

Будь смелой, все невзгоды побеждай,

Будь яркой, как полночная звезда,

Счастливой и любимой будь всегда!

Календарь праздников на март

Календарь праздников на март 2021 имеет только один государственный праздник, а именно Международный женский день. В этом году оно приходится на понедельник (8 марта), поэтому в этот день украинцы будут иметь дополнительный выходной.

Также в первый месяц весны граждане Украины будут отмечать Масленицу (8 — 14 марта), Всемирный день защиты прав потребителей (15 марта), День таксиста (22 марта), День Службы безопасности Украины (25 марта), День Внутренних войск МВД (26 марта) .