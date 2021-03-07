Наверняка, многие полагали, что в истоках празднования 8 Марта лежит какая-то красивая история. Но празднование Международного женского дня связано с не очень приятными и даже скандальными событиями в истории.

История 8 Марта

Существует несколько версий происхождения праздника 8 Марта. Многие связывают этот праздник с протестами. К примеру, проводят параллель между Международным женским днем и “маршем пустых кастрюль”.

Якобы в 1857 году текстильщицы Нью-Йорка вышли на улицы в знак протеста против неприемлемых условий труда и низких зарплат.

В 1910 году на форуме женщин в Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин призвала мир учредить Международный женский день 8 марта.

Но цель была не в том, чтобы в этот день дарить девушкам и женщинам цветы. Главной задачей этого дня должны были стать ежегодные протесты: именно в этот день женщины должны были выходить на улицы города и заявлять о своих правах.

Еще одна версия тоже связана с протестами, но отличается она от первой только профессией забастовщиц. Если в первом варианте протестовали текстильщицы, то во втором – проститутки, которые требовали, чтобы им заплатили за предоставления интимных услуг морякам.

Третья имеет еврейское происхождение. Согласно легенде, возлюбленная персидского царя Ксеркса, Эсфирь, спасла иудейский народ, воспользовавшись своими чарами. Ксеркс хотел истребить всех евреев, но Эсфирь убедила его не только не убивать евреев, а наоборот – уничтожить всех их врагов, включая самих персов.

Произошло это в день 13 Арда по еврейскому календарю (этот месяц приходится на конец февраля – начало марта). Восхваляя Эсфирь, евреи стали праздновать Пурим.

Зачем внедрили 8 марта?

Многие историки сходятся во мнении, что 8 Марта – обычная политическая кампания социал-демократов, чтобы привлечь внимание к проблемам женщин.

К 8 Марта украинские мужчины чаще всего покупают большие срезанные букеты для своих женщин. Коллег поздравляют цветами в горшках или корзинах.

Цена украинских тюльпанов, например, начинается с 30 грн, а вот вазоны могут стоить до 15 тыс. грн. Сколько стоят цветы в канун 8 Марта, читайте в материале Фактов ICTV.