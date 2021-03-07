Погода 7 марта в Украине будет снежной в северных и западных областях, на остальной территории Украины – без осадков. Ветер днем ​​будет юго-западный, ночью – западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

На Востоке осадков не ожидается. Дневная температура будет достигать до +5°, ночью – до -8°.

На Западе будет идти снег в Волынской и Ровенской областях. Днем температура воздуха прогреется до +6°, ночью столбики термометров опустятся до -7°.

На Юге синоптики прогнозируют до -8° днем ​​и до -7° ночью.

На Севере ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха составит до +5°, ночью – до -8°.

В Центре 7 марта будут до 5° тепла, ночью – до 8° мороза.

В Киеве днем ​​будет идти мокрый снег. Температура воздуха днем ​​будет до +4°, ночью – до -7°.

Погода в Украине 8 марта

Погода в Украине в Международный женский день 8 марта будет прохладной. Почти на всей территории страны ожидается дождь со снегом.

Подробнее о том, какой будет погода в Украине 8 марта, читайте в материале Фактов ICTV.