Стало известно, когда NASA высадит первую женщину на Луну

Первая женщина на Луне сможет побывать уже в 2030-х годах.
NASA, в частности, миссия Артемида уже создает специальную ракету для запуска женщин на Луну.
Для полета выберут девять женщин и девять мужчин.
Реализацией исторического проекта занимается Джоди Сингер — первая женщина, возглавившая Центр космических полетов имени Маршалла.
По ее словам, сейчас темпы строительства ракеты замедлены по причине перерасхода средств.
— Возвращение к изучению Луны позволит обновить и обогатить ценные знания о спутнике Земли, а также дать множество научных открытий, — подчеркнула руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.
Планируется, что к взлету первой ракеты миссии Артемида в Космическом центре имени Кеннеди в США 30% инженеров будут составлять женщины.
На освещенной солнцем поверхности Луны есть вода
Исследователи NASA нашли воду на освещенной солнцем поверхности Луны.
Молекулы воды были обнаружены в кратере Клавиус — одном из крупнейших кратеров, которые можно увидеть с Земли.
Количество обнаруженной воды на Луне относительно невелика — это примерно 0,3 л бутылка воды.
Гипотеза о том, что вода на Луне может сохраняться только в тех кратерах, куда не проникает солнечный свет, существовала с 1960-х годов.
Источник: CBS News