Стало известно, когда NASA высадит первую женщину на Луну

Первая женщина на Луне сможет побывать уже в 2030-х годах.

NASA, в частности, миссия Артемида уже создает специальную ракету для запуска женщин на Луну.

Для полета выберут девять женщин и девять мужчин.

Реализацией исторического проекта занимается Джоди Сингер — первая женщина, возглавившая Центр космических полетов имени Маршалла.

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По ее словам, сейчас темпы строительства ракеты замедлены по причине перерасхода средств.

— Возвращение к изучению Луны позволит обновить и обогатить ценные знания о спутнике Земли, а также дать множество научных открытий, — подчеркнула руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Планируется, что к взлету первой ракеты миссии Артемида в Космическом центре имени Кеннеди в США 30% инженеров будут составлять женщины.

На освещенной солнцем поверхности Луны есть вода

Исследователи NASA нашли воду на освещенной солнцем поверхности Луны.

Молекулы воды были обнаружены в кратере Клавиус — одном из крупнейших кратеров, которые можно увидеть с Земли.

Количество обнаруженной воды на Луне относительно невелика — это примерно 0,3 л бутылка воды.

Гипотеза о том, что вода на Луне может сохраняться только в тех кратерах, куда не проникает солнечный свет, существовала с 1960-х годов.

Источник: CBS News