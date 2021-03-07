10 лучших поздравлений с 8 марта

8 марта сотни тысяч женщин отмечают первый большой весенний праздник — Международный женский день.
Праздник 8 марта всегда ассоциируется с приходом тепла и весны, а также женственности. Поэтому поздравьте красивыми словами маму, бабушку, сестру, коллегу, подругу, любимую девушку или жену с праздником и они отблагодарят вас улыбкой.
Поздравления к Международному женскому дню — это отличный способ порадовать своих родных или знакомых женщин.
Лучшие поздравления с 8 марта — в материале Фактов ICTV!
Предлагаем вам оригинальные пожелания в стихах, прозе, а также в ярких картинках для ваших родных женщин. Отправьте эти поздравления маме или любимой девушке, чтобы подарить им хорошее настроение!
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С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
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С Международным женским днем
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье и любовь, и счастье!
Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Все исполняется всегда,
Что только женщина желает!
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С теплым и ясным праздником, с 8 Марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.
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Для Вас всё ярче светит солнышко
И распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся,
Пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда.
Чтоб с самым лучшим настроеньем
По жизни шли Вы, с огоньком.
С чудесным праздником весенним —
С Международным женским днем!
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Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!
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Пусть в каждом доме будут: счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут.
Пусть не затронет Вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб Вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у Вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.
Пусть дорогой Вам человек
Живет на свете долго-долго.
Пусть все исполнятся мечты
И от любви Вам станет жарко,
Я поздравляю от души
Вас с Женским днем 8 марта.
Я Вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота!
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С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!
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Выходные в марте 2021
8 марта — государственный праздник в Украине, поэтому в этот день выходной.
Международный женский день в 2021 году приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.