10 лучших поздравлений с 8 марта

8 марта сотни тысяч женщин отмечают первый большой весенний праздник — Международный женский день.

Праздник 8 марта всегда ассоциируется с приходом тепла и весны, а также женственности. Поэтому поздравьте красивыми словами маму, бабушку, сестру, коллегу, подругу, любимую девушку или жену с праздником и они отблагодарят вас улыбкой.

Поздравления к Международному женскому дню — это отличный способ порадовать своих родных или знакомых женщин.

Лучшие поздравления с 8 марта — в материале Фактов ICTV!

Предлагаем вам оригинальные пожелания в стихах, прозе, а также в ярких картинках для ваших родных женщин. Отправьте эти поздравления маме или любимой девушке, чтобы подарить им хорошее настроение!

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С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!



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С Международным женским днем

И с праздником весны прекрасным!

Пусть вместе с ним наполнят дом

Здоровье и любовь, и счастье!

Как распускаются цветы,

Мечты пусть в сердце расцветают,

Все исполняется всегда,

Что только женщина желает!



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С теплым и ясным праздником, с 8 Марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.



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Для Вас всё ярче светит солнышко

И распускаются цветы.

Пусть все желания исполнятся,

Пускай сбываются мечты.

Пусть все проблемы и печали,

Как снег, растают без следа.

Желаем радости, здоровья,

Чтоб были счастливы всегда.

Чтоб с самым лучшим настроеньем

По жизни шли Вы, с огоньком.

С чудесным праздником весенним —

С Международным женским днем!



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Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!



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Пусть в каждом доме будут: счастье,

Любовь, достаток и уют.

Пусть все невзгоды и ненастья

Друзей и близких обойдут.

Пусть не затронет Вас беда,

Не обольет слезами горе,

Чтоб Вы не знали никогда

Болезней, недругов и боли.

Не будет пусть у Вас в судьбе

Потерь навек, разлук надолго.

Пусть дорогой Вам человек

Живет на свете долго-долго.

Пусть все исполнятся мечты

И от любви Вам станет жарко,

Я поздравляю от души

Вас с Женским днем 8 марта.

Я Вам желаю в день весенний

Улыбок, нежности, тепла.

Жизнь станет лучше, без сомнений,

Коль в мире правит красота!

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С Международным женским днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а красота радует всех окружающих. Счастья тебе, благополучия и гармонии. Желаю, чтобы все твои дни были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в твоем доме всегда было уютно и тепло. Пусть в твоей жизни всё будет так, как ты сама захочешь!



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Выходные в марте 2021

8 марта — государственный праздник в Украине, поэтому в этот день выходной.

Международный женский день в 2021 году приходится на понедельник, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.