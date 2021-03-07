Масленичная или Сырная неделя начинается 8 марта и продлится до 14 марта. Каждый день Масленицы имеет свое название и назначение.

Какие традиции нужно соблюдать в каждый день Масленицы — читайте в материале.

Понедельник — встреча

В первый день масленичной недели нужно встречать гостей и угощать их блинами. Также стоит сделать чучело из соломы, которое должно стоять в центре села или города до конца недели.

Вторник — заигрывание

Во вторник парни и девушки без пары устраивают смотрины. В этот день блинами угощают тех, кто организует игры и веселье.

Среда — лакомка

Третий день недели известный тещиными блинами, когда хозяйки приглашают в гости своих зятьев и угощают их. Зять должен похвалить тещу, чтобы в будущем быть с ней в мире и согласии.

Четверг — разгуляй

В этот день нежелательно работать. Все время нужно посвятить застолью, песням, танцам, играм и развлечениям.

Пятница — тещины вечеринки

На пятый день зять зовет тещу в гости и угощает ее. В народе верят, если придерживаться этой традиции, то у тещи с зятем полностью наладятся отношения, даже если до этого были ссоры.

Суббота — золовкины посиделки

В субботу жена должна позвать к себе сестру мужа, золовку, а также других его родственников и угостить всех вкусными блинами.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — последний день Масленицы. Накануне Великого поста нужно попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть, а также простить тех, кто обидел вас.

Также в Прощеное воскресенье сжигают чучело зимы.

После Масленицы с 15 марта у православных христиан начинается Великий пост перед Пасхой.

На какие еще дать следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021.