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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник 8 марта

8 марта в мире отмечают Международный женский день. Он имеет более чем столетнюю историю и политические корни. Однако сейчас этот праздник уже не ставит целью утверждение равенства.

Яке свято 8 березня

Это, прежде всего, еще один день в календаре, когда мужчины могут проявить свое уважение и любовь к близким и любимым женщинам заботой и подарками.

В 2021 году на 8 марта также приходится начало Масленицы. Это неделя перед Великим постом, когда православные христиане пекут блины, устраивают гуляния с танцами, песнями, катанием на санках и сжиганием чучела.

В церковном календаре — это также День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.

Он считается учеником апостола Иоанна, его еще называют вождем всей Азии в христианстве.

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Масленица и начало Великого поста: церковный календарь на март 2021

Именины 8 марта празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.

Приметы на 8 марта

  • Воробьи гнезда вьют — холодов больше не будет.
  • Услышать стук дятла — к поздней весне.
  • Туманный день — лето будет дождливое.
  • Если на Поликарпов день лед не сошел — рыбалка весной будет неудачная.
  • Если паук 8 марта сплел в доме паутину — к счастью. До Пасхи ее нельзя трогать.
  • Громко стрекочут сороки — к новостям или приезду гостей.

Что нельзя делать 8 марта

  • Начинать уборку в доме.
  • Незамужним девушкам праздновать 8 Марта в компании женщин — долго будет одинокой.

Церковные праздники в 2021

После Масленицы, 15 марта, начинается Великий пост перед Пасхой, который в 2021 году православные христиане празднуют 2 мая.

Все важные праздники, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021.

Фото: Pixabay

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