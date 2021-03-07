8 марта в мире отмечают Международный женский день. Он имеет более чем столетнюю историю и политические корни. Однако сейчас этот праздник уже не ставит целью утверждение равенства.
Это, прежде всего, еще один день в календаре, когда мужчины могут проявить свое уважение и любовь к близким и любимым женщинам заботой и подарками.
В 2021 году на 8 марта также приходится начало Масленицы. Это неделя перед Великим постом, когда православные христиане пекут блины, устраивают гуляния с танцами, песнями, катанием на санках и сжиганием чучела.
В церковном календаре — это также День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского.
Он считается учеником апостола Иоанна, его еще называют вождем всей Азии в христианстве.
Именины 8 марта празднуют Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей и Федор.
Приметы на 8 марта
- Воробьи гнезда вьют — холодов больше не будет.
- Услышать стук дятла — к поздней весне.
- Туманный день — лето будет дождливое.
- Если на Поликарпов день лед не сошел — рыбалка весной будет неудачная.
- Если паук 8 марта сплел в доме паутину — к счастью. До Пасхи ее нельзя трогать.
- Громко стрекочут сороки — к новостям или приезду гостей.
Что нельзя делать 8 марта
- Начинать уборку в доме.
- Незамужним девушкам праздновать 8 Марта в компании женщин — долго будет одинокой.
Церковные праздники в 2021
После Масленицы, 15 марта, начинается Великий пост перед Пасхой, который в 2021 году православные христиане празднуют 2 мая.
Все важные праздники, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021.