Совсем скоро наступит один из самых нежных весенних праздников – Международный женский день. 8 марта мужчины поздравляют своих жен, мам, коллег.
В этот день все самые теплые слова посвящаются любимым женщинам.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с наступающим 8 марта.
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Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, веселых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!
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С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!
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Восьмое марта уже мчится:
Тюльпаны, солнышко, тепло!
Пусть чудо в этот день случится,
Чтоб сердце пело и цвело!
Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весенний,
Чтоб жизнь всегда была счастливой,
Желаю радостных мгновений!
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Поздравляю с наступающим 8 Марта, желаю хорошо отметить этот замечательный праздник, пусть глаза сияют от счастья, а в душе поют первые весенние птицы. Желаю самой прекрасной из дам самого лучшего рыцаря рядом. Женского счастья, здоровья и праздничного настроения!
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С наступающим! Любви и отсутствия хлопот, пусть житейские трудности не тревожат и не будоражат нервы, улыбайся и наслаждайся весенними деньками! Пусть удача всегда ждет тебя за очередным поворотом, держа за руку успех.
Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь официальных праздников на 2021 год.