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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

С наступающим 8 марта: лучшие СМС-поздравления

Совсем скоро наступит один из самых нежных весенних праздников – Международный женский день. 8 марта мужчины поздравляют своих жен, мам, коллег.

8 березня

В этот день все самые теплые слова посвящаются любимым женщинам.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с наступающим 8 марта.

***

Поздравляю с наступающим 8 Марта и хочу пожелать чудесных мгновений в жизни, сладостных пробуждений, мечтательных снов, добрых встреч, приятных комплиментов, незабываемых событий, счастливых надежд, веселых историй, потрясающих идей и впечатляющих романтических приключений!

***

С наступающим 8 Марта! Пусть вместе с ним наступит новая, светлая и радостная жизнь, без черных полос. Будьте всегда самыми-самыми: прекрасными, добрыми, любимыми, сказочными, творческими, уверенными в себе, здоровыми! Пусть сбудется ваша самая заветная мечта!

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***

Восьмое марта уже мчится:
Тюльпаны, солнышко, тепло!
Пусть чудо в этот день случится,
Чтоб сердце пело и цвело!

Любви взаимной и красивой
Желаю в этот день весенний,
Чтоб жизнь всегда была счастливой,
Желаю радостных мгновений!

***

Поздравляю с наступающим 8 Марта, желаю хорошо отметить этот замечательный праздник, пусть глаза сияют от счастья, а в душе поют первые весенние птицы. Желаю самой прекрасной из дам самого лучшего рыцаря рядом. Женского счастья, здоровья и праздничного настроения!

***

С наступающим! Любви и отсутствия хлопот, пусть житейские трудности не тревожат и не будоражат нервы, улыбайся и наслаждайся весенними деньками! Пусть удача всегда ждет тебя за очередным поворотом, держа за руку успех.

Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь официальных праздников на 2021 год.

Фото: Unsplash

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