6 марта день ангела отмечают мужчины с именем Александр. Это очень увереные, общительные и жизнерадостные мужчины с острым умом и стратегическим мышлением.

У Александров – большое сердце и добрая душа.

Они осознают, что являются харизматическими личностями, но это знание не портит их.

Если в вашем окружении есть знакомые с таким именем, можете воспользоваться оригинальными поздравлениями с днем ангела Александра в СМС и открытках, которые подготовили Факты ICTV.

Душевные СМС-поздравления с днем ангела Александра

Поздравляю, Сашенька, тебя!

От души желаю счастья.

Пусть исполнится мечта,

Стороною обойдут ненастья.

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От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением. Искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

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Александр, в день ангела твой

Я желаю тебе всей душой,

Чтоб твой ангел тебе помогал,

Чтоб тебя никогда не бросал!

Чтобы все исполнялись мечты,

Чтоб хватало любви, красоты,

Чтоб в любви ты купался всегда,

И не ведал бед никогда!

***

С именинами, Александр, тебя поздравляем!

Пусть ангел-хранитель от бед защищает,

Твою душу и судьбу оберегает,

Ты с улыбкой и оптимизмом по жизни иди,

И не встречай горести и преграды на своем пути!

***

С днем ангела, Саша! Пусть в жизни присутствуют радость, благополучие, здоровье и счастье. Чтобы близкие не разочаровывали тебя, друзья были верными, а жизнь счастливой.

***

Кто Сашу очень близко знает,

Тот непременно подтверждает:

Он от невзгоды защитит,

Обид не держит, все простит.

Нельзя того опровергать,

Что хочет всех оберегать.

Мы мужества тебе желаем,

За помощь ценим и уважаем!

***

Поздравляем с днем ангела, Александр! Желаем жить в гармонии и быть хозяином своей судьбы. Пусть желания сбываются, а в жизни будут спутниками надежда, вера и любовь.

Красивые открытки с днем ангела Александра

Календарь праздников на март

В календаре праздников на март 2021 года есть только один государственный праздник – Международный женский день.

Поскольку 8 марта в этом году в понедельник, украинцы будут иметь дополнительный выходной.

Подробнее ознакомиться с календарем праздников на март 2021 года можно в материале Фактов ICTV.