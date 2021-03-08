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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Гифки с 8 марта: поздравления с Международным женским днем

8 марта во всем мире отмечают Международный женский день. В этот день принято поздравлять прекрасную половину человечества, делать приятные сюрпризы и дарить дорогим женщинам цветы и подарки.

квіти, привітання, день ангела

Факты ICTV подготовили поздравления с 8 марта в гифках, чтобы вы могли порадовать дорогих людей яркой открыткой с анимацией.

Поздравления с 8 марта 2021 в гифках

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Гіфки з 8 березня: привітання в гіфках з Міжнародним жіночим днем

Календарь праздников в марте

Кроме 8 марта, первый месяц весны предусматривает много интересных праздников, в том числе профессиональных. В марте празднуют Международный день диджея, Всемирный день поэзии, День таксиста и другие.

Профессиональные праздники будут отмечать Службы безопасности Украины и Внутренние войска МВД.

Смотрите подробный календарь праздников в марте 2021, чтобы не упустить важную дату.

Фото: Pexels

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