8 марта во всем мире отмечают Международный женский день. В этот день принято поздравлять прекрасную половину человечества, делать приятные сюрпризы и дарить дорогим женщинам цветы и подарки.

Факты ICTV подготовили поздравления с 8 марта в гифках, чтобы вы могли порадовать дорогих людей яркой открыткой с анимацией.

Поздравления с 8 марта 2021 в гифках

Календарь праздников в марте

Кроме 8 марта, первый месяц весны предусматривает много интересных праздников, в том числе профессиональных. В марте празднуют Международный день диджея, Всемирный день поэзии, День таксиста и другие.

Профессиональные праздники будут отмечать Службы безопасности Украины и Внутренние войска МВД.

Смотрите подробный календарь праздников в марте 2021, чтобы не упустить важную дату.