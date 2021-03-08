Какие цветы дарят на 8 Марта и цены в Киеве на букеты

Дарить цветы на 8 Марта стало уже хорошей традицией. Ведь они могут быть как отдельным подарком, так и хорошим дополнением к нему.

Ежегодно мужчины 8 марта штурмуют цветочные магазины и салоны в поиске лучшего букета для своих любимых, мам, дочерей и сестер. В целом без разницы, какие цветы вы выберете, но все же на некоторые особенности стоит обратить внимание.

Какие цветы дарят на 8 Марта и цены — смотрите в нашем материале.

Фрезии, ирисы, ландыши, подснежники — первые весенние цветы, которые появляются, как только на улице теплеет, и которые являются символами весны. Букеты из них получаются настолько милые, что вряд ли устоит хоть одна женщина.

Еще один незаменимый символ праздника — мимоза. Эти цветы имеют терпкий, но одновременно нежный аромат. Они хорошо сочетаются с ландышами и могут быть самостоятельным букетом.

Но, наверное, самым беспроигрышным вариантом можно назвать тюльпаны. Перед разнообразием их видов, форм и цветов точно не устоит ни одна женщина.

Выбрав герберы, вы точно не прогадаете, если вашей любимой нравится простота и минимализм во всем. А еще одним классическим, но не менее удачным вариантом станет хризантема, которая является идеальным подарком на любой праздник.

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Кроме того, при выборе цветов важно обращать внимание на то, кому вы их покупаете. Так, для любимой девушки больше подойдут лаванда, орхидея, розы или ландыши.

А вот маму можно порадовать мимозой или тюльпанами. Подойдут также розы, которые издавна считались символом нежности и уважения.

Жене для подарка можно смело брать герберы, розы, лилии или ирисы. А вот коллегам на работе поднять настроение можно мимозой, тюльпанами или нарциссами.

Цены в Киеве

В цветочных магазинах и салонах столицы цветы на 8 Марта в среднем можно приобрести по следующим ценам:

тюльпан — от 35-40 грн;

хризантема — от 70-80 грн;

мимоза (3-4 ветви) — от 400 грн;

роза 1 м — от 100 грн;

лилия — от 200 грн;

ирис — от 30-40 грн;

фрезия — от 60 грн;

сирень — 200 грн;

эустома — 100 грн.

Но за любыми из этих цветов нужен правильный уход, если вы хотите, чтобы праздничные букеты радовали вас еще долгое время. Топ-5 советов по уходу за букетами и вазонами — читайте в нашем материале.