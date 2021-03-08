Какие цветы дарят на 8 Марта и цены в Киеве на букеты

Дарить цветы на 8 Марта стало уже хорошей традицией. Ведь они могут быть как отдельным подарком, так и хорошим дополнением к нему.
Ежегодно мужчины 8 марта штурмуют цветочные магазины и салоны в поиске лучшего букета для своих любимых, мам, дочерей и сестер. В целом без разницы, какие цветы вы выберете, но все же на некоторые особенности стоит обратить внимание.
Какие цветы дарят на 8 Марта и цены — смотрите в нашем материале.
Фрезии, ирисы, ландыши, подснежники — первые весенние цветы, которые появляются, как только на улице теплеет, и которые являются символами весны. Букеты из них получаются настолько милые, что вряд ли устоит хоть одна женщина.
Еще один незаменимый символ праздника — мимоза. Эти цветы имеют терпкий, но одновременно нежный аромат. Они хорошо сочетаются с ландышами и могут быть самостоятельным букетом.
Но, наверное, самым беспроигрышным вариантом можно назвать тюльпаны. Перед разнообразием их видов, форм и цветов точно не устоит ни одна женщина.
Выбрав герберы, вы точно не прогадаете, если вашей любимой нравится простота и минимализм во всем. А еще одним классическим, но не менее удачным вариантом станет хризантема, которая является идеальным подарком на любой праздник.
Кроме того, при выборе цветов важно обращать внимание на то, кому вы их покупаете. Так, для любимой девушки больше подойдут лаванда, орхидея, розы или ландыши.
А вот маму можно порадовать мимозой или тюльпанами. Подойдут также розы, которые издавна считались символом нежности и уважения.
Жене для подарка можно смело брать герберы, розы, лилии или ирисы. А вот коллегам на работе поднять настроение можно мимозой, тюльпанами или нарциссами.
Цены в Киеве
В цветочных магазинах и салонах столицы цветы на 8 Марта в среднем можно приобрести по следующим ценам:
- тюльпан — от 35-40 грн;
- хризантема — от 70-80 грн;
- мимоза (3-4 ветви) — от 400 грн;
- роза 1 м — от 100 грн;
- лилия — от 200 грн;
- ирис — от 30-40 грн;
- фрезия — от 60 грн;
- сирень — 200 грн;
- эустома — 100 грн.
Но за любыми из этих цветов нужен правильный уход, если вы хотите, чтобы праздничные букеты радовали вас еще долгое время. Топ-5 советов по уходу за букетами и вазонами — читайте в нашем материале.