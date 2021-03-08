PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Международный женский день 2021: Google создал дудл к 8 Марта

Google посвятил дудл Международному женскому дню 8 марта. В 40-секундном видео компания показала, как первые женщины в истории обжаловали статус-кво и проложили путь к образованию, гражданским правам, науке, искусству и т.д.

Международный женский день 2021: Google создал дудл к 8 Марта

Символом праздника являются руки, которые открыли двери для поколений женщин.

Автор дудла Хелен Леру надеется, что видео вдохновит женщин делать то, чего они хотят в жизни, и продолжать бороться за свои права.

– Есть все больше и больше возможностей для всех. Женщины должны чувствовать себя способными заниматься тем, что их вдохновляет, – говорит она.

Дудл к 8 марта 2020

Прошлогодний дудл к Международному женскому дню демонстрировал, как менялись женщины на протяжении многих поколений.

Это была многослойная анимация из 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне, а также анимированная в Цюрихе. Подробнее о дудл к 8 марта 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка