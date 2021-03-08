Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в понедельник, 8 марта, в западных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.

На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Будет преобладать западный и северо-западный ветер – до 7-12 м/с.

На Юге страны днем – от +6 до +8.

В центральных и западных областях дневная температура составит +1 +4, на Закарпатье – до +6. На Востоке – максимум +4.

В северных областях +1 +3, в Сумской -1 +1.

В Киеве 8 марта без существенных осадков, ночью и утром 0 -2, днем +1 +3.

Погода в марте 2021

По данным Укргидрометцентра, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура составит 0 +6 градусов. Этот показатель близок к средним многолетним значениям.