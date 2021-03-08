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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Мокрый снег и ветер: прогноз погоды в Украине на 8 марта (КАРТА)

Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики в понедельник, 8 марта, в западных, восточных, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Винницкой областях.

Погода ICTV

На остальной территории Украины преимущественно без осадков.

Будет преобладать западный и северо-западный ветер – до 7-12 м/с.

На Юге страны днем – от +6 до +8.

В центральных и западных областях дневная температура составит +1 +4, на Закарпатье – до +6. На Востоке – максимум +4.

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В северных областях +1 +3, в Сумской -1 +1.

В Киеве 8 марта без существенных осадков, ночью и утром 0 -2, днем +1 +3.

Погода 8 березня

Погода в марте 2021

По данным Укргидрометцентра, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура составит 0 +6 градусов. Этот показатель близок к средним многолетним значениям.

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