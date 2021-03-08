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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Лучшие поздравления с 8 марта в картинках

8 марта в Украине и мире отмечают Международный женский день, который был назначен решением ООН в 1977 году.

8 березня

8 марта является символом борьбы женщин за права и антисексизма.

Международный женский день был назначен на 8 марта, поскольку именно в этот день работницы-текстильщицы в Нью-Йорке выступили с требованием улучшения условий труда и равной оплаты с мужчинами.

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Во многих странах на Международный женский день принято дарить женщинам и девочкам подарки и цветы, а также поздравлять их с этим светлым праздником.

Факты ICTV предлагают вам открытки, которыми можно поздравить прекрасных дам.

з міжнародним жіночим днем

з 8 березня картинки

з міжнародним жіночим днем

Листівка з привітанням 8 березня

Привітання на 8 березня

Привітання з 8 Березня в картинках

Выходной на 8 марта

Международный женский день 8 марта подарит украинцам дополнительный выходной день.

В 2021 году граждане страны будут отдыхать три дня подряд — 6, 7 и 8 марта.

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