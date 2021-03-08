В 2021 году вкусный праздник Масленица начнется 8 марта. Первый день сырной недели получил название Встреча.

Обычно в этот день народ устраивал и раскатывал ледяные горки. Люди верили, что чем дольше сани будут катиться, чем громче над горкой будет звенеть смех, тем богаче осенью будет урожай.

Масленица — один из древнейших праздников, который в народе принято праздновать много, весело, а главное — вкусно.

Яркий традиционный праздник всегда ассоциируется с завершением холодов и наступлением тепла. Также в течение сырной недели нельзя есть мясные блюда, однако можно — молочные продукты (творог, молоко, йогурт).

Праздничную неделю условно разделяют на две части. Первая — Узкая Масленица длится с понедельника по четверг, а вторая — Широкая с пятницы по воскресенье.

В понедельник утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Кроме того, первый блин также выпекали в этот день. Вот только его не ели, а отдавали бедным, чтобы те помянули всех усопших родственников.

День Встречи посвящали хозяйственным делам. Настоящие хозяйки пекли и угощали гостей ароматными блинами. Хотя в Украине преимущественно было принято готовить не блины, а вареники с сыром и маслом.

Также в понедельник люди выбирали место, где устанавливали чучело-Масленицу. Оно делалось традиционно из соломы, старой одежды и других подручных материалов. Масленицу насаживали на кол и возили в санях по улицам.

В общем нужно устраивать народные гуляния, кататься на санках, если на улице есть еще снег, и встречать весну. Поэтому встречайте весну громкими гуляниями и душистыми блюдами!

Календарь праздников на март 2021

Календарь праздников на март 2021 имеет только один государственный праздник — Международный женский день.

8 марта приходится на понедельник, так что в украинцев будет дополнительный выходной.

Полный календарь праздников на март 2021 смотрите на Фактах ICTV.