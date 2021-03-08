Поздравление с Масленицей 2021 в картинках – это хороший способ сделать приятное для близких.

Также это очень удобно, если у вас нет возможности поздравить родственников лично.

В народном календаре Масленица маркирует границу между зимой и весной. Ежегодно ее дата меняется в зависимости от даты празднования Пасхи.

Главными атрибутами народного празднования Масленицы являются блины, сжигание чучела и народные забавы.

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Масленицей 2021 в картинках.

Напомним, Факты ICTV публиковали историю и традиции Масленицы.