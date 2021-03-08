Масленичная неделя хоть и длится 7 дней, но не всегда мы успеваем поздравить всех лично.

Если ваши близкие далеко, то вместо блинов пришлите приятное поздравление с Масленицей в стихах.

Поздравления

С Масленицей всех я поздравляю,

Блины уже испечены давно,

Мы зиму с ними ярко провожаем

Забавами, как в старом кино!

Желаю, чтобы радость в каждом доме

Царила, счастье и тепло неся,

Пусть в масле и в икре круг солнца тонет —

Сегодня без блинов никак нельзя!

***

Пришла к нам Масленица в гости

С прекрасным блинным ароматом.

Свои печали все отбросьте,

Впустите в дом к себе достаток.

Желаю вам добра и мира,

Всех планов скорого свершения,

Чтоб вас судьба от бед хранила

И чтобы было настроение.

И пусть вам Масленица нынче

Подарит счастье и везение,

А вы поджаристый ей блинчик

Преподнесите с уважением.

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

***

Масленица! Радостные лица!

Праздник не во сне, а наяву.

Будем печь блины и веселиться,

Зиму провожать, встречать весну!

Пусть идет все в жизни, как по маслу,

Солнечными будут наши дни,

Будет много радости и счастья.

Прочь, зима! Весна, скорей приди!

Читайте: Приметы и гадания на Масленицу 2021



Последний день Масленицы (14 марта) называется Прощеное воскресенье, поэтому все просят прощения друг у друга за зло, которое совершили сознательно или бессознательно. Завершается недельный праздник сжиганием чучела Масленицы, как символ ухода зимы и начала пробуждения земли.

Напомним, Факты ICTV собрали 7 самых аппетитных рецептов блинов, чтобы вы могли со вкусом отмечать Масленицу.