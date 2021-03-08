На 9 марта приходится немало интересных праздников, в частности церковных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников, приметы и запреты на 9 марта.
9 марта по церковному календарю — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе его называют Иванов день. Считается, что за погодой сегодня можно определить, какое будет лето и урожай.
Также 9 марта отмечают День людей, которые мыслят нестандартно, День рождения куклы Барби и Международный день диджея.
В Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко. В этом году знаменитому украинскому писателю исполнилось бы 207 лет.
Именины 9 марта
9 марта день ангела отмечают Иван, Иларион, Екатерина, Софрон.
Приметы на 9 марта
- Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
- На улице ветрено — скоро придет потепление.
- Снег предусматривает урожайный год.
- Если на деревьях есть почки, то лето будет ранним и жарким.
Что нельзя делать 9 марта
- Ругаться и употреблять нецензурную лексику.
- Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.
- Выполнять сложную физическую работу и стирать белье.
- Вредить людям и думать негативно.
Церковные праздники в марте
Первый месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в марте отмечают начало Масленицы, Прощеное воскресенье, начало Великого поста и другие.
Смотрите подробный церковный календарь праздников на март в материале Фактов ICTV.