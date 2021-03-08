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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Какой праздник сегодня, 9 марта

На 9 марта приходится немало интересных праздников, в частности церковных. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников, приметы и запреты на 9 марта.

Какой праздник сегодня, 9 марта

9 марта по церковному календарю — первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В народе его называют Иванов день. Считается, что за погодой сегодня можно определить, какое будет лето и урожай.

Также 9 марта отмечают День людей, которые мыслят нестандартно, День рождения куклы Барби и Международный день диджея.

В Украине празднуют день рождения Тараса Шевченко. В этом году знаменитому украинскому писателю исполнилось бы 207 лет.

Именины 9 марта

9 марта день ангела отмечают Иван, Иларион, Екатерина, Софрон.

Приметы на 9 марта

  • Если вечером птицы садятся на землю, то лето будет теплым и солнечным.
  • На улице ветрено — скоро придет потепление.
  • Снег предусматривает урожайный год.
  • Если на деревьях есть почки, то лето будет ранним и жарким.

Что нельзя делать 9 марта

  • Ругаться и употреблять нецензурную лексику.
  • Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.
  • Выполнять сложную физическую работу и стирать белье.
  • Вредить людям и думать негативно.

Церковные праздники в марте

Первый месяц весны предусматривает немало важных церковных дат. В частности, в марте отмечают начало Масленицы, Прощеное воскресенье, начало Великого поста и другие.

Смотрите подробный церковный календарь праздников на март в материале Фактов ICTV.

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