Международный женский день отмечают ежегодно во всем мире 8 марта.

Идея проведения праздника впервые возникла в начале ХХ века. Тогда 8 марта стало днем борьбы за права женщин.

В Украине 8 марта в 2021 году выпадает на понедельник, который будет выходным.

Традиционно в этот день мужчины поздравляют всех женщин, которые их окружают. Чтобы им было легче это делать, Факты ICTV подготовили короткие, но оригинальные и интересные поздравления с 8 марта в прозе.

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8 марта женщины так ждут. Они полгода жизни отдадут за то, чтоб этот праздник наступил, и чтоб мужчина им подарки подарил.

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С первым праздником весны, с расцветом природы, с торжеством женственности, с 8 марта! Желаю изобилия эмоциональных красок, жизнелюбия, доброты, искренности, уникальности, самореализации, открытия в себе новых талантов, любви и удачи во всем!

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Пусть невзгоды жизни пролетают мимо, как ручей весною пусть играет кровь! Я тебе желаю быть всегда любимой и в любые годы чувствовать любовь.

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Ты достойна самых красивых цветов, всех добрых слов, всех улыбок! Спасибо за то, что с тобой мне уютно, спокойно и тепло. С 8 марта!

Поздравления с 8 марта

В Международный женский день традиционно поздравляют своих матерей.

Факты ICTV подготовили трогательные стихи для мамы на 8 марта.

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