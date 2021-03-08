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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

С Международным женским днем! Прикольные поздравления в картинках

К празднику 8 марта все мужчины готовятся заранее. Кто-то бежит покупать подарки, кто-то цветы, а кто-то хаотично ищет в интернете лучшие строки, чтобы сделать этот день еще более приятным.

8 березня свято

Особенно актуальны поздравления в картинках, если человек, которого вы хотите поздравить, живет в другом городе или просто не имеет возможности с вами встретиться.

Факты ICTV подготовили прикольные картинки с 8 марта — Международным женским днем.

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з міжнародним жіночим днем

з 8 березня картинки

з міжнародним жіночим днем

прикольні привітання з 8 березня

картинки з міжнародним жіночим днем

прикольні картинки з 8 березня

История праздника 8 марта

Традиционно Международный женский день символизируется не только с цветами и подарками для женщин, но и с борьбой за их права.

Считается, что идея праздника появилась из-за необходимости солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

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