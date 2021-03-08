К празднику 8 марта все мужчины готовятся заранее. Кто-то бежит покупать подарки, кто-то цветы, а кто-то хаотично ищет в интернете лучшие строки, чтобы сделать этот день еще более приятным.

Особенно актуальны поздравления в картинках, если человек, которого вы хотите поздравить, живет в другом городе или просто не имеет возможности с вами встретиться.

Факты ICTV подготовили прикольные картинки с 8 марта — Международным женским днем.

История праздника 8 марта

Традиционно Международный женский день символизируется не только с цветами и подарками для женщин, но и с борьбой за их права.

Считается, что идея праздника появилась из-за необходимости солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.