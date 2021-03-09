День ангела Тараса отмечают 9 марта.
Именно в этот день чтят память архиепископа Тарасия Константинопольского.
Также в этот день в Украине празднуют 207 лет со дня рождения писателя Тараса Шевченко.
Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Днем ангела Тараса, чтобы вы могли порадовать своих близких.
Поздравление с Днем ангела Тараса в СМС
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Дружно мы тебя поздравим,
Счастлив будь всегда, Тарас,
И желаем, чтобы в жизни
Побеждал ты много раз.
Обстоятельства, проблемы
Бодро ты преодолей,
Наслаждайся каждым мигом,
Сделай весь наш мир добрей!
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Тарас, в именины хочу пожелать,
Как в детстве, о чем-то хорошем мечтать
И верить, что в жизни всегда все возможно,
Хоть цели достичь может быть очень сложно.
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Бунтуй, Тарас, когда беда,
И беспокойся, если плохо,
Но если радости звезда
Взошла опять — не надо вздохов.
Храни тебя судьба, Тарас,
От зависти недобрых глаз.
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Мы Тараса поздравляем
С именинами его.
Приготовили мы тосты
И подарки для него.
Пусть Тарасу в этой жизни
Каждый день во всем везет,
Ангел пусть его Хранитель
Много счастья принесет!
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Пусть помощь предложат и совет
Друзья, что рядом много лет.
Пусть царствует в твоей жизни,
Тарас, везение и не будет в жизни сомнения!
9 марта в Украине празднуют второй день Масленицы – Заигрывание. Ранее в этот день устраивали смотрины невест, сватовство, чтобы сыграть свадьбу после окончания Великого поста.
Подробнее о праздновании второго дня Масленицы 2021 – Заигрывания читайте в материале Фактов ICTV.