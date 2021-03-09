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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Второй день Масленицы 2021- Заигрыши

Во второй день Масленицы — Заигрыши — раньше устраивали смотрины невест, сватовство, чтобы сыграть свадьбу после окончания Великого поста.

Млинці

В этот день молодежь каталась с горок. Здесь парни высматривали себе невест, а девушки — суженых.

На Заигрыши также продолжают печь блины и угощать ими близких и друзей.

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В то же время не забывайте, что в течение всей сырной недели запрещено употреблять алкоголь и мясо.

Также в первые три дня Масленицы, то есть сегодня и еще завтра, надо убрать в доме. Гостей можно принимать и угощать блинами только в чистоте — иначе весь год будет бардак.

Масленичная неделя в 2021 году начинается 8 марта и продлится до 14 марта. Каждый день имеет свое название и назначение.

Календарь церковных праздников

По календарю церковных праздников на март 2021 с 15 числа начинается Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением.

Вселенская родительская суббота (мясопустная) в этом году приходится на 6 марта, а Суббота второй седмицы Великого поста — на 27 марта.

Фото: Dreamstime

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