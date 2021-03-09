PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Открытки с днем диджея — лучшие поздравления

9 марта, отмечают Всемирный день диджея. Это не только праздник королей вертушек, но и благотворительные акции в помощь детским организациям.

Открытки с днем диджея — лучшие поздравления

Открытки с днем диджея — отличный способ поздравить близких людей, которые связали свою жизнь с музыкой или любят время от времени покрутить пластинки.

Оригинальные открытки помогут напомнить диджеям, что их творчество ценно для вас.

Читайте
Календарь праздников на март 2021

Поэтому мы предлагаем поздравить диджеев всех стилей и жанров с праздником при помощи оригинальных открыток.

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Листівки з днем діджея - найкращі привітання

Календарь неофициальных праздников

Кроме официальных государственных праздников, в Украине есть ряд неофициальных дат, которые важны для представителей тех или иных профессий.

Тоже самое касается таких праздников, как, к примеру, Всемирный день улыбки или Всемирный день сна. Такие праздники не отмечают на официальном уровне, но каждый из них все равно по-своему важен.

Полный календарь неофициальных праздников на март 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка