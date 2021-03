Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип межпланетного многоразового корабля Starship.

SN11 установлено на пусковом комплексе SpaceX около городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Starbase (Звездная база) и построить там большой город.

В течение нескольких дней SN11 пройдет контрольные испытания. К выходным ожидаются статические огневые испытания трех двигателей Raptor.

Если все пойдет по плану, прототип будет готов к запуску на следующей неделе. Тогда SpaceX может побить собственный рекорд по минимальному времени между развертыванием корабля на стартовой площадке и пуском, уверяют в NASA.

Кроме того, после установки SN11 для пуска его место на этой площадке займет SN15.

Также в Техасе работают над ракетами-носителями для Starship Superheavy BN1 и BN2. Первый запуск ракеты ожидается в течение нескольких месяцев.

Starship SN11 Pab B installation.

Potential timeline:

Proof testing in a few days.

Static Fire late in the week (all three Raptors are installed).

Launch next week? ????

Would be another pad flow record.

Overview:https://t.co/mdFjRTUQCR

Live:➡️https://t.co/icAiFby3fa pic.twitter.com/os19EBCN5w

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) March 8, 2021