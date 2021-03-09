Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX установила на своем пусковом комплексе в Техасе 11-й прототип межпланетного многоразового корабля Starship.

SN11 установлено на пусковом комплексе SpaceX около городка Бока Чика в штате Техас, который Маск намерен переименовать в Starbase (Звездная база) и построить там большой город.

В течение нескольких дней SN11 пройдет контрольные испытания. К выходным ожидаются статические огневые испытания трех двигателей Raptor.

Если все пойдет по плану, прототип будет готов к запуску на следующей неделе. Тогда SpaceX может побить собственный рекорд по минимальному времени между развертыванием корабля на стартовой площадке и пуском, уверяют в NASA.

Кроме того, после установки SN11 для пуска его место на этой площадке займет SN15.

Также в Техасе работают над ракетами-носителями для Starship Superheavy BN1 и BN2. Первый запуск ракеты ожидается в течение нескольких месяцев.

Starship SN11 Pab B installation. Potential timeline: Proof testing in a few days. Static Fire late in the week (all three Raptors are installed). Launch next week? ???? Would be another pad flow record. Overview:https://t.co/mdFjRTUQCR Live:➡️https://t.co/icAiFby3fa pic.twitter.com/os19EBCN5w — Chris B — NSF (@NASASpaceflight) March 8, 2021

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Корабль SpaceX разбился при посадке

Космическая компания SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Однако ракета взорвалась при попытке приземления. Starship SN9 достиг высоты 10 км, прежде чем упасть обратно на Землю.