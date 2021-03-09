Масленица в 2021 году проходит с 8 марта до 14 марта включительно. Праздник отмечали еще во времена Киевской Руси, но он так полюбился украинцам, что перекочевал и в православную веру.

Масленица предшествует Великому посту. Поскольку праздником провожают зиму и встречают весну, в народе принято с началом Масленицы поздравлять всех с наступлением весенней поры.

Это особый день — во время Масленицы принято есть очень много вкусных блинов, которые часто украшают фруктами или медом.

В этот день нужно поздравлять всех чрезвычайными блинами и приятными словами. Факты ICTV собрали оригинальные поздравления с Масленицей в СМС и прозе.

Поздравления с Масленицей

Поздравляем всех вас с праздником торжества солнца и весны, с днем Масленицы! Пусть лучи весеннего солнца обогреют Вас и принесут здоровье, радость, позитивный настрой и уверенность в своих силах! Желаем шумного веселья, настоящих друзей рядом, процветания и благополучия.

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Поздравляю с приходом весны, с Масленицей! Пусть блины с пылу с жару растопят последние зимние льдинки и подарят прекрасное настроение! Пусть весенние денечки принесут нам радость, мир, благополучие, душевное тепло и любовь человеческих сердец. С праздником!

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Масленица — светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние блины!

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