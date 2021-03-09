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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Тараса Шевченко перенесли в виртуальную реальность

Ко дню рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, который отмечается 9 марта, художника перенесли в виртуальную реальность.

Тараса Шевченко перенесли в виртуальную реальность

Такой проект запустила компания ADVIN Ukraine, которая специализируется на интеграции виртуальной и дополненной реальности. Отныне каждый желающий может “пообщаться” с художником с помощью гаджета.

Для этого нужно перейти на сайт проекта и просканировать QR-код с помощью смартфона. Поэт говорит в формате digital — “языком” общения современного поколения.

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Например, художник шутит о том, что мог бы быть блогером в 2021 году, а если бы знал, что его разместят на стогривневой купюре, то нарисовал бы себя с улыбкой. С помощью сервиса можно двигать поэта и делать с ним фото.

Тарас Шевченко — украинский писатель, поэт, мыслитель и художник. 9 марта 2021 отмечают 207 годовщину со дня его рождения.

Как Тарас Шевченко стал символом Украины

Тарас Григорьевич Шевченко стал символом свободы, выносливости и справедливости для Украинской. Факты ICTV собрали достижения Кобзаря, за которые его считают символом Украины.

В частности, поэт доказал миру, что его нация имеет полноценный литературный язык. Также Тарас Шевченко стал первым украинским диссидентом, был украинским этнографом и внес вклад в пробуждение и формирование национального сознания украинского народа.

Фото: ADVIN Ukraine

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