9 марта исполняется 207 лет со дня рождения великого украинского писателя, поэта и художника Тараса Шевченко.

Чуть более 200 лет назад он был маленьким мальчиком, который родился в Черкасской области в селе Моринцы в семье крепостных, а затем остался сиротой. А сегодня его называют духовным пророком украинской нации, апостолом правды и одним из самых известных украинских революционеров.

Сегодня его портреты висят не только на стенах школьных классов украинского языка и литературы, но и украшают модные сейчас эко-сумки, постеры, блокноты. А во время Революции достоинства в Украине в 2014 году они еще и украшали щиты майдановцев, которые называли Шевченко духовным гетманом украинской нации.

Но остается ли Кобзарь до сих пор великим провидцем или все же стал даже чем-то большим — читайте в материале.

Кем был Шевченко

Довольно часто, когда говорят о Тарасе Шевченко, вспоминают о нем как о писателе или поэте. Однако это несправедливо, поскольку постичь до конца роль и место Кобзаря в истории непросто хотя бы потому, что его фигура сочетает в себе огромное количество ипостасей.

Поэт, прозаик, публицист, драматург, философ, просветитель, историк, художник и иллюстратор — вероятно, даже это неполный перечень того, кем был Шевченко.

Его Кобзарь украинцы часто ставят наравне с Библией. Это и неудивительно, поскольку чуть ли не на каждой странице сборника в словах Шевченко чувствуется пылкий призыв любить свой народ и свой край. Здесь же можно и увидеть решительное осуждение лжи, неволи, насилия, лицемерия и социальной несправедливости.

Каждая поэзия, поэма, прозаическое или драматическое произведение Шевченко — это вся Украина. Он показывает ее читателю такой, какая она есть, он показывает все, как на ладони. Каждая строка великого Кобзаря полна правды и открытости, исполнена словами и чувствами, которые в разные для Украины времена поднимали дух народа и закаляли.

Шевченко стал символом Украины и гордостью нации не просто так. Его любовь к своему народу, родной земле, мелодичный язык, которые чувствовались в произведениях, картинах, зарисовках, всегда вызывали восхищение в душах украинцев. Поэтому хранить, не забывать и передавать потомкам творчество Кобзаря — это самое малое, что они могут сегодня сделать.

Пророк или все же больше кумир

Культуролог Евгений Сависько напоминает, что Тарас Шевченко — первый украинский поэт, который стал известен далеко за пределами Украины. Его поэзия — очень глубокая по содержанию и форме. Она понятна и интересна как интеллектуалам, так и обычным людям.

— Характерной чертой поэзии Тараса Шевченко является призыв к борьбе, к вере в собственные силы и попытка дать надежду на счастливое будущее. Иногда это звучит прямо, иногда скрыто. Очевидно, поэтому его и называют пророком украинской нации, — объясняет он.

В то же время Евгений Сависько обращает внимание на то, что нередко Тараса Шевченко действительно идеализируют. Особенно когда пытаются изобразить его идеальным человеком — без ошибок и сомнений. Также очень не любят касаться его личной жизни. А если это и делают, то в рамках еще чуть ли не советских канонов.

— Для молодежи он интересен прежде всего как символ. Символ борьбы, воли и независимости. Сейчас стало именно модно любить творчество Тараса Шевченко. Ведь подавляющее большинство из тех, кто его якобы любит, знают названия лишь нескольких произведений. Обычно это Як умру, то поховайте … (более известное как Заповіт), Катерина, Гайдамаки, Кавказ, Розрита могила, Думи мої, думи мої, — добавляет специалист.

Вместе с тем культуролог отмечает, что Тарас Шевченко как художник и прозаик, к сожалению, остается до сих пор малоизвестным. Поэтому фактически Кобзарь, как и его многогранное и сложноизмеряемое творчество, требуют переосмысления и снятия многолетних наслоений. Ведь за ними почти не видно настоящего Шевченко — человека и художника.