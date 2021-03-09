Международный день диджея ежегодно отмечается 9 марта. Это профессиональный праздник всех диджеев, а также масштабная благотворительная акция, которая проводится представителями клубной индустрии.

Во всем мире в этот день известные диджеи, радиостанции, студии звукозаписи и музыкальные каналы проводят масштабные мероприятия, а средства передают детским организациям.

Международный день диджея официально основали в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund. Несмотря на то, что такие мероприятия больше популярны в Англии, День диджея отмечают в разных странах, проводя тематические шоу и вечеринки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем ​​диджея в СМС, чтобы вы порадовали людей, причастных к этой профессии.

Поздравление с Днем диджея в СМС

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Поздравляю с Днем диджея

И желаю лишь добра,

Энергичней и бодрее

Проводить все вечера.

Танцевальные пластинки

Зажигательно крутить,

И на каждой вечеринке

Только радость всем дарить!

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С Днем диджея поздравляю,

Громкой музыки желаю.

Пусть душа живет ритмично,

С чувством счастья, лаконично.

Ноты успевай ловить,

Звуки разные творить!



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С тобой весело всегда,

Ты настоящая звезда.

Всегда ты ритм всем задаешь,

Толпу всегда ты заведешь.

***

С Днем диджея поздравляю,

Классных треков я желаю.

Про проблемы все забудь,

Не давай толпе уснуть!

Календарь праздников на март

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В марте отмечается Всемирный день поэзии, День таксиста, День театра и другие.

Кроме того, в марте профессиональные праздники отмечают Служба безопасности Украины, Внутренние войска МВД и работники ЖКХ.

Смотрите подробный календарь праздников на март, чтобы не пропустить важную дату.