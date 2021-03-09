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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

С Международным днем диджея: лучшие СМС-поздравления

Международный день диджея ежегодно отмечается 9 марта. Это профессиональный праздник всех диджеев, а также масштабная благотворительная акция, которая проводится представителями клубной индустрии.

диджей

Во всем мире в этот день известные диджеи, радиостанции, студии звукозаписи и музыкальные каналы проводят масштабные мероприятия, а средства передают детским организациям.

Международный день диджея официально основали в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund. Несмотря на то, что такие мероприятия больше популярны в Англии, День диджея отмечают в разных странах, проводя тематические шоу и вечеринки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем ​​диджея в СМС, чтобы вы порадовали людей, причастных к этой профессии.

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Поздравление с Днем диджея в СМС

***

Поздравляю с Днем диджея
И желаю лишь добра,
Энергичней и бодрее
Проводить все вечера.

Танцевальные пластинки
Зажигательно крутить,
И на каждой вечеринке
Только радость всем дарить!

***

С Днем диджея поздравляю,
Громкой музыки желаю.
Пусть душа живет ритмично,
С чувством счастья, лаконично.
Ноты успевай ловить,
Звуки разные творить!

***

С тобой весело всегда,
Ты настоящая звезда.
Всегда ты ритм всем задаешь,
Толпу всегда ты заведешь.
***
С Днем диджея поздравляю,
Классных треков я желаю.
Про проблемы все забудь,
Не давай толпе уснуть!

Календарь праздников на март

Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В марте отмечается Всемирный день поэзии, День таксиста, День театра и другие.

Кроме того, в марте профессиональные праздники отмечают Служба безопасности Украины, Внутренние войска МВД и работники ЖКХ.

Смотрите подробный календарь праздников на март, чтобы не пропустить важную дату.

Фото: Pixabay

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