Международный день диджея ежегодно отмечается 9 марта. Это профессиональный праздник всех диджеев, а также масштабная благотворительная акция, которая проводится представителями клубной индустрии.
Во всем мире в этот день известные диджеи, радиостанции, студии звукозаписи и музыкальные каналы проводят масштабные мероприятия, а средства передают детским организациям.
Международный день диджея официально основали в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ Fund. Несмотря на то, что такие мероприятия больше популярны в Англии, День диджея отмечают в разных странах, проводя тематические шоу и вечеринки.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем диджея в СМС, чтобы вы порадовали людей, причастных к этой профессии.
Поздравление с Днем диджея в СМС
***
Поздравляю с Днем диджея
И желаю лишь добра,
Энергичней и бодрее
Проводить все вечера.
Танцевальные пластинки
Зажигательно крутить,
И на каждой вечеринке
Только радость всем дарить!
***
С Днем диджея поздравляю,
Громкой музыки желаю.
Пусть душа живет ритмично,
С чувством счастья, лаконично.
Ноты успевай ловить,
Звуки разные творить!
***
С тобой весело всегда,
Ты настоящая звезда.
Всегда ты ритм всем задаешь,
Толпу всегда ты заведешь.
***
С Днем диджея поздравляю,
Классных треков я желаю.
Про проблемы все забудь,
Не давай толпе уснуть!
Календарь праздников на март
Первый месяц весны предусматривает немало важных дат. В марте отмечается Всемирный день поэзии, День таксиста, День театра и другие.
Кроме того, в марте профессиональные праздники отмечают Служба безопасности Украины, Внутренние войска МВД и работники ЖКХ.
Смотрите подробный календарь праздников на март, чтобы не пропустить важную дату.